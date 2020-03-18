حملة تعقيم وتطهير لعدد من المرافق ببلدية زليتن

أخبار ليبيا 24 – خاص

أطلق فريق العمل التطوعي في بلدية زليتن حملة تعقيم وتطهير ضد فايروس كورونا في عدد من المراكز والقطاعات والميادين بالبلدية.

واستهدفت الحملة عدد من المؤسسات والمرافق في المدينة أبرزها مصرف الجمهورية فرع المنارة وميدان الساعة ومحطة سيارات الأجرة الخاصة وسوق الذهب.

كما قام أفراد الحملة بإلقاء النصائح والإرشادات للمواطنين وحثهم على الابتعاد عن الازدحام حفاظاً على صحتهم وصحة المجتمع وللوقاية من فايروس كورونا المتجدد .

ووزعت خلال الحملة القفازات والكمامات على المواطنين داخل الأماكن المستهدفة .

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