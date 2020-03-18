البعثة الأممية: قلق عميق من تصاعد عمليات الاختطاف والاخفاء القسري في ليبيا

أعربت البعثة الأممية للدعم في ليبيا عن قلقها العميق من تصاعد عمليات الاختطاف والاخفاء القسري في مختلف المدن الليبية من قبل ما وصفتهم بالجماعات المسلحة وافلاتها من العقاب.

ووثقت البعثة الأممية في تقرير نشرته اليوم الأربعاء على موقعها الإلكتروني «وقوع مئات الحالات من الاختفاء القسري والتعذيب والقتل والتشريد بمدينة ترهونة منذ شهر أبريل من العام الماضي»، مشيرة إلى أنها «تحققت من قيام اللواء التاسع بتنفيذ العديد من عمليات الإعدام في سجن ترهونة في شهر سبتمبر الماضي».

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وأشارت إلى أنها «تلقت عشرات التقارير عن حالات الاختفاء القسري والتعذيب للمدنيين من بينهم نشطاء المجتمع المدني والصحفيين ومسؤولين حكوميين من قبل قوة الردع الخاصة وكتيبة النواصي بطرابلس».

وذكر التقرير الأممي «باختطاف عضو مجلس النواب سهام سرقيوه من قبل مسلحين ببنغازي واختطاف محاميا من قبل قوات الجيش الوطني بمنطقة بودزيرة في بنغازي». وجددت البعثة دعوتها «أطراف النزاع الى الاحترام الكامل للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني».



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