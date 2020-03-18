

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

18 March, 2020

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ،عن استيائها الكبير حيال تجدد المواجهات المسلحة و التصعيد المتبادل وتوسيع رقعة ونطاق المواجهات المسلحة ومناطق التوثر ، والذي ما من شأنه أن يفاقم من المعاناة الإنسانية والمعيشية للمواطنين ، و يجعلهم عرضة أكثر للفقر والنزوح و التهجير وسوء للأوضاع الإنسانية والمعيشية والصحية .

و ناشدت اللجنة في بيان توصلت بوابة افريقيا الاخبارية على نسخة منه ،جميع الأطراف العسكرية المنخرطة في المواجهات المسلحة في محيط مدينة طرابلس ، بالوقف الفوري والشامل لإطلاق النار ، و لجميع أشكال العنف والتصعيد والتحشيد العسكري والإلتزام بإعلان الهدنة الذي أبدت جميع الأطراف العسكرية الإلتزام به ، وذلك لدواعي إنسانية إستثنائية تفرضها الظروف الصحية الطارئة جراء تفشي فيروس كورونا الذي بات يمثل وباء عالمي وفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية.

وكما ناشدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، جميع الأطراف العسكرية ، بمراعاة الظروف الإنسانية والمعيشية الاستثنائية التي يمر بها السكان المدنيين و الأبرياء جراء الحرب القائمة بطرابلس وتجنيب الأبرياء مزيدا من المعاناة الإنسانية ،وتجنيبهم ويلات الحروب والنزاعات المسلحة .

أن هذه الهدنة الإنسانية العاجلة ، تمثل أهمية قصوة لتخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية التي يمر بها الابرياء والمدنيين ،و تسهم في الاستجابة بشكل سريع للتحدي الصحي والإنساني الغير مسبوق الذي يشكله فيروس كورونا (كوفيد-19) على الصحة العامة للمجتمع الليبي .

وكما حثت اللحنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، جميع أطراف النزاع ،على أهمية إحترام التزاماتها الإنسانية والقانونية وفقا لما نص عليه القانون الدولي الإنساني .