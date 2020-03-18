القيادة العامة توجه تعليماتها بإغلاق كافة حدود الدولة الخاضعة لسيطرتها

وجهت القيادة العامة للقوات المسلحة اليوم تعليماتها بإغلاق كافة حدود الدولة الخاضعة لسيطرتها، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لوباء كورونا والحد من انتشاره.

كما أعلن مجموع المناطق العسكرية الجنوبية عن إغلاق الحدود الليبية مع دول الجوار؛ السودان وتشاد والنيجر والجزائر، ابتداء من اليوم الأربعاء وحتى إشعار آخر.

وحذر المجموع في منشور له كل من يخالف هذه التعليمات بأشد العقوبات الصارمة والرادعة، مطالبا الجميع بالتقيد بذلك، وموضحا أن هذه التعليمات تشمل المناطق الإدارية الواقعة تحت نطاق مجموع المناطق العسكرية الجنوبية، والمتمثلة في منطقة مرزق العسكرية ومنطقة أوباري غات العسكرية ومنطقة الكفرة العسكرية.

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