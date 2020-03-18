الجيش يعلن فرض حظر التجوال اعتبارا من الخميس

العنوان_بنغازي أمر القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة ابو القاسم حفتر بفرض حظر للتجول في كافة المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المُسلحة اعتبارا من الخميس. ووفقا للقرار تكون فترة حظر التجول من السادسة مساءً حتى السادسة صباحاً ، وذلك لضمان تنفيذ الإجراءات الوقائية التي أقرتها اللجنة العليا والمُشكلة من قبل القيادة العامة لمواجهة إنتشار وباء كورونا المُستجد .

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