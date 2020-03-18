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باشاغا يتفقد شوارع طرابلس ويوزع كمامات طبية

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

تفقد وزير الداخلية المفوض، بحكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء، عددا من شوارع وميادين طرابلس، منها ميدان الغزالة وسط العاصمة.

وجاءت الجولة التفقدية في أعقاب الانتشار الواسع لوباء فيروس كورونا المستجد في أكثر من مائة وخمسين دولة حول العالم، وفق الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني على موقع فيسبوك.

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ووزع وزير الداخلية، خلال الجولة، الكمامات الطبية على عدد من سائقي المركبات الالية كخطوة احترازية ضد هذه الجائحة العالمية. ورافق الوزير عدد من منتسبي الإدارة العامة للمرور وعدد من مسؤولي مديرية امن طرابلس.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • بصراحة – في إطار الاحترام – قوية الدعاية هاذي – الان جنود الداخلية الردع الاسلامي عندها بلاوي زرق –
    مش كمامة خمسة قروش – الي خاطف رهاءن يبي نص مليون – والي جالب هم اسود في الموانئ – والي ساحرة مشعوذة تجيب فالنصيب – والي مزور جوازات – – والي يلحم عالمخدرات تحت المرميطة – والا طبيب يبي يغتصب – والي دكتورة جديدة ساحبة الدم من شيباني مسكين – لين جاه الصفير – لاحول ولا قوة الا بالله .

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  • اكشف عن المرتزقة الأتراك الذين اتيتم بهم لقتل الليبيين، اترك طرابلس وأهلها لأنك لست اهل لحكم ليبيا، كم سنة وانتم تزرعون الرعب في البلاد، تبارك الله على الأمان في المنطقة الشرقية، اللهم انصر الجيش الليبي

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