باشاغا يتفقد شوارع طرابلس ويوزع كمامات طبية

تفقد وزير الداخلية المفوض، بحكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء، عددا من شوارع وميادين طرابلس، منها ميدان الغزالة وسط العاصمة.

وجاءت الجولة التفقدية في أعقاب الانتشار الواسع لوباء فيروس كورونا المستجد في أكثر من مائة وخمسين دولة حول العالم، وفق الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني على موقع فيسبوك.

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ووزع وزير الداخلية، خلال الجولة، الكمامات الطبية على عدد من سائقي المركبات الالية كخطوة احترازية ضد هذه الجائحة العالمية. ورافق الوزير عدد من منتسبي الإدارة العامة للمرور وعدد من مسؤولي مديرية امن طرابلس.

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