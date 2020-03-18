لجنة مكافحة كورونا: توفير 3 أجهزة كشف وتكليف فرق استجابة ورصد

قالت عضو اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا، ومديرة مستشفى بنغازي الطبي فتحية العريبي، إن اللجنة وضعت خطة مطابقة للمعايير الدولية لمجابهة فيروس كورونا في ليبيا.

وأشارت العريبي خلال مؤتمر صحفي اليوم إلى أن اللجنة أعدت فرق استجابة سريعة وفرقا للرصد، إضافة إلى توفير ثلاثة أجهزة كشف لمنع دخول الفيروس.

من جانبه أعلن الناطق باسم اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا أحمد الحاسي، أن اللجنة في انعقاد مستمر منذ تكليفها قبل ثماني وأربعين ساعة، لإعداد الخطط وآليات حماية الوطن من دخول فيروس كورونا.

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