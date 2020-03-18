إغلاق مقاه خلال حملة تفتيشية موسعة للحرس البلدي في سبها

بدأ جهاز الحرس البلدي في بلدية سبها، اليوم الأربعاء، حملة تفتيشية موسعة تستهدف المقاهي وصالونات الحلاقة إلى جانب المخابز والمحال التجارية في المدينة، أغلق خلالها عدد من المقاهي الخاصة بـ«الشيشة».

وقال رئيس جهاز الحرس البلدي في سبها، الرائد حمد امبارك لـ«بوابة الوسط» إن هذه الحملة جاءت بناء على تعليمات الإدارة العامة للجهاز من أجل التوعية وأخذ الحيطة لمواجهة خطر انتشار فيروس «كورونا» الذي انتشر فى عدد من دول العالم وأصبح يهدد حياة البشرية.

وأضاف امبارك أن جهاز الحرس البلدي قام بإغلاق عدة مقاه وخصوصا التي تقدم «الشيشة» إلى جانب توعية الحلاقين وبائعي الخبز واللحوم بضرورة استعمال قفازات الأيدى وارتداء الكمامات، كما قام بالتفتيش على الصيدليات للتأكد من صلاحية الأدوية وأسعارها وخاصة أدوات التعقيم والكمامات التي يحتاجها المواطن هذه الأيام.

وذكر امبارك أن جهاز الحرس البلدي في سبها يعمل «بدون إمكانيات»، مشيرا إلى أن فرع سبها «يمتلك 3 سيارات فقط بالإضافة إلى نقص المعدات والأجهزة، وأعضاء الجهاز غالبا ما يضطرون إلى استخدام سياراتهم الشخصية فى الحملات التفتيشية كما يقومون بتعبئة الوقود على حسابهم الخاص من السوق السوداء التي يصل سعر اللتر فيها إلى 3 دينار.

وأوضح الناطق باسم الإدارة العامة لجهاز الحرس البلدي، امحمد الناعم أن تعليمات صدرت بخصوص وقف الأنشطة الرياضية ومراقبة النقل العام إلى جانب قفل جميع مقاهي الشيشة وتنسيق العمل مع مركز الأمراض السارية ومراقبة المحال التجارية وإعداد تقارير بشأن ارتفاع الأسعار.

يشار إلى أن بلدية سبها أعلنت خلال اليومين الماضيين عن تشكيل غرفة طوارئ برئاسة عميد المجلس البلدي في إطار الإجراءات الاحترازية من أجل مواجهة فيروس «كورونا».

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