رئيس الحكومة يتابع الإجراءات الاحترازية في بلدية طبرق

اطلع رئيس الحكومة عبد الله الثني أمس على الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها بلدية طبرق في مواجهة كورونا ومنع وصول الفيروس إلى ليبيا، وذلك خلال اجتماعه مع النائب عن الدائرة الصالحين عبد النبي، في ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي.

الاجتماع تناول كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها بلدية طبرق باعتبارها منطقة حدودية.

ووفق الحكومة فقد شدد الثني على ضرورة تطبيق كافة التعليمات الصادرة عن اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا التي يشرف على عملها، من خلال ضرورة قفل جميع المنافذ ومداهمة أوكار الهجرة غير القانونية، وضرورة القبض على المهربين.

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