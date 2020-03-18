الكتيبة 127 تسيطر على مراصد استراتيجية جديدة في عين زارة

تمكنت عناصر الكتيبة 127 مجحفلة التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية، اليوم الأربعاء، من فرض سيطرتها على مراصد متقدمة واستراتيجية في محور عين زارة جنوب العاصمة طرابلس.

وقال أحد عناصر الكتيبة، في تصريح خاص لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، “إن عناصر الكتيبة تمكنت في عملية نوعية، من تدمير عدد 2 سيارة مصفحة تابعة لـ “المليشيا 301″، والقضاء على 8 من عناصر المليشيات الإرهابية”، بحسب تعبيره.

يشار إلى أن الكتيبة 127 مجحفلة تتمركز في محور عين زارة إلى جانب قوات عمليات اجدابيا واللواء التاسع، منذ بدء العمليات العسكرية في محيط طرابلس في ابريل من العام الماضي.