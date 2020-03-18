تكليف مديرا جديدا لأمن منفذ راس لانوف

أصدر مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة الموقتة، العميد عثمان عبدالسلام علي، قرارا بتكيف مدير أمن جديد لمنفذ راس لانوف (196 كلم غرب مدينة أجدابيا).

ونص قرار مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ العميد عثمان عبدالسلام علي رقم (12) لسنة 2020، بتكليف العقيد محمود حمد بورعيه مديرا لمديرية أمن منفذ رأس لانوف».

وطالب القرار الذي اطلعت عليه «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، في مادته الثانية الجهات المختصة بتنفيذ والعمل به من تاريخ صدوره.

يشار إلى أن العقيد محمود حمد حمد بورعيه كان يشغل منصب معاون مدير مديرية أمن منفذ البريقة البحري قبل تكليفه مديرًا لأمن منفذ رأس لانوف.

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