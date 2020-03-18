حقيقة مقتل القيادي بشورى بنغازي “زياد بلعم” – صورة

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي موالون لحكومة الوفاق نباءاً بشأن مقتل القيادي المتطرف في شورى ثوار بنغازي “زياد بلعم”.

وأكد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تعرض القيادي “زياد بلعم” لإصابة قوية في اشتباكات بين قوات الوفاق والجيش الوطني دون تحديد المحور الذي قتل فيه.

وقال مدون على موقع التواصل الإجتماعي أن بلعم تعرض لإصابة بليغة في البطن وبترت احدى قدميه، قبل أن يؤكد مقتله في منشور آخر.

وانضم زياد بلعم، الذي ينتمي إلى تنظيم القاعدة والقيادي في مجلس شورى ثوار بنغازي المنحل إلى قوات حكومة الوفاق، على الرغم من خلافاته السابقة مع فائز السراج، وعدم اعترافه بهذه الحكومة ”غير الموجودة أصلًا“ ، حسب تعبيره.

وكان الظهور الأول لبلعم في معارك طرابلس عبر تسجيل فيديو في الأيام الأولى التي أعقبت شن الجيش الوطني عملياته العسكرية بالعاصمة، وتعهد فيه بالثأر لمقتل وسام بن حميد (أبرز القادة الميدانيين لمجلس شورى ثوار بنغازي).

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