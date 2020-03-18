اجتماع كافة القطاعات لوضع خطة احترازية لمواجهة فيروس كورونا

بحث عمداء بلديات الجبل الأخضر خلال اجتماع مع الجهات المسؤولة، وضع آلية وخطة احترازية بشأن فيروس كورونا.

وتم خلال الاجتماع تكليف فريق للتواصل مع الجهات المسؤولة برئاسة الوزراء ووزارة الصحة والقيادة العامة، واعتبار مركز الصدرية بمدينة البيضاء مركزا للاستشعار ورصد الحالات وتجهيزه بكامل المعدات، واعتبار مركز الصدرية بمنطقة المنصورة مركز حجر صحي مع التزام وزارة الصحة بتزويده بكافة متطلباته.

وأكد الحاضرون على أهمية مساندة جهاز الحرس البلدي للحفاظ على السلة الغذائية للمواطن من أي تجاوزات لتجار الأزمات، ودعم جهات النظافة والشركات المساندة لها بالبلديات للمحافظة على بيئة آمنة ونظيفة، وضرورة الالتزام بطرق الوقاية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها دول عديدة ووصلت بها إلى بر الأمان.

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