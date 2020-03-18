عميد بلدية مصراتة يقرر غلق عدد من الأسواق الشعبية خشية «كورونا»

قرر عميد بلدية مصراتة مصطفى عمر كرواد، اليوم الأربعاء، غلق عدد من الأسواق الشعبية بشكل موقت إلى حين إشعار آخر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تسلل وانتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد-19».

وقالت بلدية مصراتة في بيان، إن هذا الإجراء يتماشى مع خطة حكومة الوفاق لمواجهة خطر انتشار الفيروس، التي من بينها إغلاق المقاهي والمطاعم والمتنزهات وغيرها من أماكن التجمعات.

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ودعا البيان كافة الأجهزة الأمنية والرقابية والضبطية إلى اتخاذ ما من شأنه المتابعة وضبط المخالفات، واتخاذ ما يلزم حيالها حفاظًا على سلامة الجميع.

وأعلنت بلدية مصراتة، أمس الثلاثاء، جملة إجراءات احترازية؛ للوقاية من فيروس «كورونا»، من بينها دعوة كافة المواطنين العائدين حديثًا إلى اتباع العزل المنزلي التلقائي، ومطالبة أصحاب المهن والحرف بالالتزام بكل الاشتراطات والضوابط المهنية الوقائية.

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