اجتماع لوضع آلية وتشكيل لجنة للوقاية من فيروس كورونا

بحث عمداء بلديات الواحات الثلاث والأجهزة الأمنية والعسكرية بمدن أوجلة وجالو اجخرة، سبل وآلية مجابهة تفشي فيروس كورونا، وتشكيل لجنة طوارئ لتطبيق خطة الاستعداد لمواجهة الوباء.

وتم خلال الاجتماع تشكيل لجنة استشارية تتولى تقييم الوضع الطبي بمدن الواحات، وإعداد قائمة بالاحتياجات الطارئة والضرورية من مستلزمات طبية ومعدات مختلفة، بالإضافة إلى التواصل مع المؤسسة الوطنية للنفط ولجنة الأزمة بالحكومة الليبية بشأن الحد من التنقل بمطارات الحقول النفطية، واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة حيال الوافدين إلى منطقة الواحات.

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