خليك_في_الحوش.. يتصدر ويظهر تكاتف الليبيين

كالجسد الواحد، تكاتف الليبيون منذ بداية تفشي فيروس كورونا المستجد ووصوله إلى دول الجوار، استشعارا بخطر يهدد الحياة والمجتمع عجزت حتى الآن دول عظمى على مقارعته.

وظهرت حالة لافتة من الوعي واليقين بأن مؤسسات الدولة وحدها لن تجدي نفعا ولن تكون حصنا منيعا أمام الوباء القاتل، وأن المواطن وسلوكه حجر أساس في عملية التصدي لكورونا.

وفي ظل هذه الظروف التي تتطلب التقليل من الحركة قدر الإمكان، توجه الليبيون إلى فضاء الإنترنت ليدلي كل بدلوه من توعية ومناشدة ودعوات ونصائح للوقاية من كورونا، إضافة إلى آخر الأخبار المحلية والدولية المتعلقة بالوباء.

وسريعا تفاعل رواد موقع تويتر مع هاشتاغ #خليك_في_الحوش، الذي أطلقته قناتي 218 و218NEWS، ودعت من خلاله الفنانين والكتاب والأدباء والنشطاء وجميع المعنيين بالشأن الصحي والتوعوي في البلاد، إلى بث رسائل التوعية والإرشاد وبث الروح الإيجابية بين الناس.

وانهالت الكثير من التغريدات عبر الهاشتاغ الذي حل في المراتب الأولى من التريندات، ليكون دليلا على وعي مجتمع متكاتف همه سلامة الجميع والخروج من المحنة دون خسائر.

