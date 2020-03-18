مصرف السراي يستجيب لخطة “طوارئ كورونا”

أعلن مصرف السراي للتجارة والاستثمار أمس الثلاثاء لكافة المساهمين في رأس مال المصرف، عن تأجيل اجتماع الجمعية العمومية الذي كان سيعقد في يوم 26 من مارس الجاري، إلى إشعار اخر.

وأوضحت إدارة المصرف أن الإجراء يأتي تنفيذا لتنفيذ خطة الطوارئ التي أعلنها المجلس الرئاسي قبل أيام لمواجهة جائحة كورونا.

وطالب مصرف السراي كافة العملاء العائدين مؤخرا إلى ليبيا عبر رحلات سفر، بعدم التوجه إلى أي فرع من فروع المصرف إلا بعد إكمال فترة الحجر الصحي والمقدرة بـ14 يوما، وفق تعليمات المركز الوطني لمكافحة الأمراض، منعا لانتقال عدوى كورونا.

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