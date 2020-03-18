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مصرف السراي يستجيب لخطة “طوارئ كورونا”

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مصرف السراي للتجارة والاستثمار أمس الثلاثاء لكافة المساهمين في رأس مال المصرف، عن تأجيل اجتماع الجمعية العمومية الذي كان سيعقد في يوم 26 من مارس الجاري، إلى إشعار اخر.

وأوضحت إدارة المصرف أن الإجراء يأتي تنفيذا لتنفيذ خطة الطوارئ التي أعلنها المجلس الرئاسي قبل أيام لمواجهة جائحة كورونا.

وطالب مصرف السراي كافة العملاء العائدين مؤخرا إلى ليبيا عبر رحلات سفر، بعدم التوجه إلى أي فرع من فروع المصرف إلا بعد إكمال فترة الحجر الصحي والمقدرة بـ14 يوما، وفق تعليمات المركز الوطني لمكافحة الأمراض، منعا لانتقال عدوى كورونا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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