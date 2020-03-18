إعلام القيادة العامة يعلن مقتل قيادات بحكومة الوفاق بعد استهدافهم بطرابلس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت شعبة الإعلام الحربي للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، مقتل عدد من قيادات قوات حكومة الوفاق الوطني وتنظيم داعش، خلال ضربات مدفعية لقوات الجيش، مما أدى إلى انهيار صفوف العناصر المتمركزة في محور عين زارة بطرابلس.

وذكرت الشعبة عبر صفحتها في “فيسبوك” اليوم الأربعاء، أن تنفيذ تلك الضربات جاء بعد رصد وحدات القوات المسلحة لمواقع مصادر القصف العشوائي الذي طال منازل المدنيين في المناطق الآمنة في طرابلس.

وأشارت الشعبة، إلى أن وحدات المدفعية تحركت بعد ذلك القصف واستهدفت تلك المواقع التي تأوي عدد كبير من المرتزقة السوريين والإرهابيين الفارين من بنغازي الذين لا يهتمون لآمر المدنيين في العاصمة طرابلس.

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