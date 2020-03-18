حملة تفتيشية على جميع الأنشطة التجارية العاملة في شحات

أطلق الحرس البلدي شحات حملة تفتيشية برفقة إدارة التفتيش الصحي في المدينة على جميع الأنشطة التجارية العاملة، بالإضافة إلى الباعة المتجولين على جوانب الطرقات العامة، وذلك منعا لحدوث أي انتقال للأمراض والأوبئة.

وتضمنت الحملة إصدار تعليمات مشددة بعدم التهاون في الإجراءات الصحية، وإعدام العديد من اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك البشري، إضافة إلى ضبط العمالة الوافدة المخالفة للإجراءات الصحية والتي ليست لديها أوراق ثبوتية وإحالتها إلى التحقيق.

وطالب القائمون على الحملة أصحاب الأنشطة التجارية بالتقيد بالتعليمات والإجراءات الصحية اللازمة لسلامة المواطنين.

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