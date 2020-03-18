وزير الزراعة يجتمع مع المركز الوطني للوقاية والحجر الزراعي

عقد بمقر المصرف الزراعي بنغازي اجتماع مشترك بين وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية حسن الزيداني، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للوقاية والحجر الزراعي، ومديري الإدارات والمكاتب بالمركز.

الاجتماع تمت خلاله مناقشة بعض المواضيع المهمة، والتي من شأنها الرفع من كفاءة العمل في هذا المركز الحيوي على الوجه المطلوب، خاصة في برنامج تنفيذ خطة العمل للعام الحالي والتي تشمل مكافحة أهم الآفات من حيث الخطورة.

المجتمعون أكدوا على ضرورة مواجهة هذه الآفات التي تهدد المحاصيل، عن طريق إقامة حملات توعوية عامة، من جانبه أبدى وزير الزراعة استعداد الوزارة للوقوف مع المركز وتذليل كافة الصعاب.

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