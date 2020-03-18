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محاضرة في رقدالين توعوية للوقاية من كورونا

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ضمن الاستعدادات الليبية المكثفة لمجابهة فيروس كورونا في حال دخوله للبلاد، تنشط جامعات عدة بنشر الوعي للوقاية من الوباء المتفشي وآخر المحاضرات التي شهدتها كلية العلوم في رقدالين التابعة لجامعة صبراتة.

وجاءت المحاضر التي قدمها الأستاذ المبروك ابوبكر المعلول عضو هيئة التدريس في كلية العلوم، تحت عنوان “فيروس كورونا بين الوقاية والعلاج.

وهدفت المحاضرة إلى الرفع من مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع للحد من انتشار الفيروس في حال دخوله البلاد.

وشهدت المحاضرة حضوراً ضم مختصين اجتماعيين ومشرفين على الصحة المدرسية داخل مدارس بلدية رقدالين ومراقب التعليم بالبلدية

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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