محاضرة في رقدالين توعوية للوقاية من كورونا

ضمن الاستعدادات الليبية المكثفة لمجابهة فيروس كورونا في حال دخوله للبلاد، تنشط جامعات عدة بنشر الوعي للوقاية من الوباء المتفشي وآخر المحاضرات التي شهدتها كلية العلوم في رقدالين التابعة لجامعة صبراتة.

وجاءت المحاضر التي قدمها الأستاذ المبروك ابوبكر المعلول عضو هيئة التدريس في كلية العلوم، تحت عنوان “فيروس كورونا بين الوقاية والعلاج.

وهدفت المحاضرة إلى الرفع من مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع للحد من انتشار الفيروس في حال دخوله البلاد.

وشهدت المحاضرة حضوراً ضم مختصين اجتماعيين ومشرفين على الصحة المدرسية داخل مدارس بلدية رقدالين ومراقب التعليم بالبلدية

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