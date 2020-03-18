الوفاق تدرس رفع دعم المحروقات واستبداله بنقدي

عقد مجلس وزراء حكومة الوفاق، صباح الأربعاء بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، اجتماعا برئاسة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، بحضور كلا من أحمد معيتيق، وعبد السلام كاجمان، وعماري زايد، وأحمد حمزة، والوزراء.

وبحسب إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، أطلع السراج الوزراء عما جرى خلال اجتماعه مع عمداء البلديات الذي تناول فيه عدد من القضايا من بينها الإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا وتوفير احتياجات النازحين، والتعامل مع تكدس القمامة، وموضوع نقل الاختصاصات للبلديات وفقا لقانون الإدارة المحلية ومشروع اللائحة المالية للبلديات.

ووافق المجلس خلال هذه الجلسة على تشكيل مجلس المنافسة وفقا لأحكام القانون التجاري والذي عرضه وزير الاقتصاد، بحسب المنشور.

وتداول المجلس تقرير اللجنة الوزارية المشكلة لبحث استكمال الإصلاحات الاقتصادية، ومن بينها رفع الدعم عن المحروقات واستبداله بالدعم النقدي المباشر، والإجراءات المصاحبة لتنفيذ هذا البرنامج.