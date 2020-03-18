المرج تضع خطة لمواجهة فيروس كورونا

ضمن التدابير والإجراءات التي تتخذها العديد من مستشفيات ليبيا لمواجهة خطر فيروس كورونا، شهد مستشفى المرج التعليمي اجتماعاً موسعاً للجنة العليا لمكافحة الفيروس، برئاسة رئيس المجلس التسييري لبلدية المرج.

وبحث المشاركون في الاجتماع التطورات والمستجدات لانتشار الفيروس في العالم ودول الجوار، كما تم اعتماد لجان فرعية وأخرى فنية لتقسيم عمل اللجنة العليا على مستوى بلدية المرج ومتابعة خطوات الاستعداد والرصد.

وتم التأكيد على استكمال كل ما يلزم من أجهزة تشغيلية ومواد طبية من أدوية ومستلزمات لمستشفى المرج التعليمي والتنبيه على الجدية في العمل والتوعية وعدم التهاون لأعضاء اللجان بتنفيذ الأعمال المناطة بهم.

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