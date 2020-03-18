«صحة الموقتة» تعلق على الاشتباه في إصابة 4 حالات بـ«كورونا»

أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الموقتة، اليوم الأربعاء، خلو أربع حالات اُشتبه في إصابتها بفيروس«كورونا» المستجد من الفيروس.

وقالت وزارة الصحة بالحكومة الموقتة، في بيان، إن التحاليل التي أُجريت للحالات الأربعة داخل مركز بنغازي الطبي، أعطت نتائج سلبية بما يؤكد خلو هذه الحالات من الفيروس.

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وطالبت الوزارة بتوخي الدقة والصدق والأمانة في تداول الأخبار والمعلومات في أوقات الشدائد والأزمات، وعدم الانجرار وراء الشائعات.

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