لجنة الأزمة تناقش تطورات الموقف العسكري في العاصمة

واصلت لجنة الأزمة، اليوم الأربعاء، اجتماعاتها برئاسة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، وحضور رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ورئيس مجلس النواب المنعقد في طرابلس حمودة سيالة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ووزير الداخلية فتحي باشاغا، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، سليمان الشنطي، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك.

وبحث الاجتماع تطورات الموقف العسكري، وبرامج تعزيز الأمن في العاصمة طرابلس ومحيطها، إلى جانب سير العمل في اللجان المشكلة للتصدي لجائحة «كورونا» وآليات التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، إضافة للإجراءات المتخذة لتحسين أداء قطاع الخدمات، وذلك حسب بيان للمجلس الرئاسي.

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وتطرق الاجتماع إلى أهمية تنفيذ اقتراح السراج بتشكيل لجنة فنية من المؤسسات الدولية المختصة، تحت إشراف الأمم المتحدة؛ لمراجعة واردات ومصروفات المصرف المركزي في كل من طرابلس والبيضاء.

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