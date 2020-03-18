خارجية الحكومة الليبية تناقش آلية إطلاق مبادرة تأسيس صندوق لمواجهة كورونا

عُقد، اليوم الأربعاء، اجتماعا ترأسه وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية عبد الهادي الحويج، بحضور مديري الإدارات والمكاتب التابعة للوزارة.

ووفقاً للصفحة الرسمية لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، على موقع التواصل فيس بوك، تم خلال الاجتماع مناقشة آلية إطلاق مبادرة تأسيس الصندوق الوطني لمواجهة جائحة كورونا المستجد، وكيفية جمع التبرعات، في إطار الدور المجتمعي والمسئولية الوطنية والحرب ضد خطر الجائحة التي تواجه العالم والمساهمة مع كافة الجهات لمواجهتها والحد منها والقضاء عليها.

وأعلن الحويج ومسؤولو الوزارة عن تبرعهم براتب شهر كامل وذلك لمواجهة هذه الجائحة، وحث الحويج أعضاء مجلس النواب والحكومة الليبية وكافة الوزرات والمؤسسات والهيئات والقطاع العام والخاص لتبني هذه المبادرة ودعمها والمساهمة فيها.