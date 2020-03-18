بسبب كورونا.. شركة الخليج العربي للنفط تطلب من عامليها العائدين من السفر البقاء في منازلهم لأسبوعين

أخبار ليبيا24

دعا مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة بشركة الخليج العربي للنفط، رضا الكزة، اليوم الأربعاء، المستخدمين بالمقر الرئيسي للشركة وجميع الحقول والمواقع التابعة للشركة، والذين كانوا خارج ليبيا، لأي سبب بعدم العودة لممارسة أعمالهم إلا بعد مرور 14 يومًا من تاريخ رجوعهم من الخارج.

يأتي ذلك في إطار الاحتياطات الاحترازية التي وضعتها الشركة لمكافحة عدوى جائحة كورونا.

وطالب الكزة، المستخدمين العائدين من الخارج بالاتصال هاتفياً أو عبر وسائل الاتصال الأخرى، لإبلاغ إداراتهم بقدومهم والتنسيق مع إدارة الشؤون الإدارية بالخصوص.

وأكد الكزة، أن لجنة الإدارة بالشركة، تؤكد على ما ورد بهذا المنشور والعمل بما جاء به حفاظًا على سلامة المستخدمين بجميع الحقول والمواقع التابعة للشركة وتقع ضمن الخطوط الاحترازية لمكافحة جائحة كورونا.

وشدد الكزة، على جميع الإدارات تنفيذ ما ورد بالمنشور، وعلى إدارة الأمن الصناعي وإدارة النقل العمل بما جاء به.

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