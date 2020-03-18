بعد تأخر صدوره من باشاآغا.. بلدية تاجوراء تعلن فرض حظر للتجول إبتداءً من يوم غد الخميس

ليبيا – أعلنت بلدية تاجوراء برئاسة حسين بن عطية اليوم الأربعاء عن فرض حظر للتجول داخل نطاق البلدية من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحا ابتداءً من يوم غد الخميس 19 مارس 2020، مرجعة هذه الخطوة إلى حفظ أمن وصحة المواطن.

بلدية تاجوراء أوضحت بحسب مكتبها الإعلامي بأنها ستسمح فقط خلال فترة الحظر بحركة المواطنين في الطريق الساحلي والطريق السريع وطريق الشط للمسافرين من وإلى طرابلس، مستثنيةً الأجهزة الأمنية والعسكرية والشرطية والإسعاف والدفاع المدني والطوارئ والسيارات الحكومية “العامة” وأصحاب المهام والتكليفات الرسمية.

وأكدت البلدية على أن القانون رقم 9 يمنح المجلس البلدي صلاحيات واختصاصات مجلس المحافظة، مضيفةً بأن القانون رقم 59 منح المجالس اتخاذ الإجراءات العاجلة والتدابير اللازمة وإدارة الأزمات .

وأضافت البلدية في بيانها :” ومن منطلق مسئوليتنا أمام مواطنينا وإجماع المجلس البلدي تاجوراء في اتفاقه اليوم بضرورة حظر التجوال والتسليم بتدهور القطاع الصحي وتدني الخدمات الطبية والبطء الحاصل في وضوح الإجراءات الاحترازية الفعالة مع خطورة الوباء المنتشر (فيروس كورونا) حيث أن إصابة مواطن واحد فقط ستفتح باب العدوى والانتشار بصورة لن تستطيع الأجهزة والاستعدادات الطبية مقاومتها”.

وطالبت بلدية تاجوراء في ختام بيانها المواطنين البدء في الحجر الصحي الوقائي الذاتي وحظر التجوال التطوعي للمصلحة العامة ، داعيةً حكومة الوفاق إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة والاحتياطات لمنع انتشار الوباء ومنها منع وحظر التجول.

يشار إلى أن داخلية الوفاق برئاسة فتحي باشاآغا قد نفت صباح اليوم الأربعاء بأنها ستفرض حظرا للتجول مطالبةً المواطنين بالالتزام بتعليمات المركز الوطني لمكافحة الامراض فقط.

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