مؤسسة النفط: 3.36 مليار دولار خسائر الإقفالات

قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن الخسائر الناتجة عن إقفال منشآتها سجلت 3.36 مليارات دولار بعدما تراجع إنتاج الخام إلى 91 ألفًا و221 برميلًا في اليوم بحلول أمس الثلاثاء.

ودعت المؤسسة في بيان، المسؤولين عن الإقفال إلى «الرفع الفوري للحصار المفروض وتجنيب حياة العاملين بقطاع النفط والمواطنين مزيد المعاناة»، كما دعت باقي أجهزة الدولة إلى المحافظة على ما تبقى من احتياطيات مالية وتقليل مصاريفهم أيضًا.

وأشار البيان إلى أن المؤسسة لا تزال قادرة على توفير كميات كافية من المحروقات وتوزيعها على كافة الليبيين في جميع أنحاء ليبيا بما فيها المناطق الشرقية؛ حيث ترسل عشرات الآلاف من الأطنان من المحروقات كل أسبوع إلى تلك المنطقة، كما أنفقت ملايين الدولارات منذ بدء الحصار لشراء المحروقات ونقلها إلى شرق ليبيا.

ولفتت المؤسسة إلى تفريغ ناقلة بنزين اليوم الأربعاء، في ميناء بنغازي، فيما يُتوقع وصول ناقلة محملة بالديزل إلى الميناء غدًا، كما تزود مدينة طبرق وبقية المنطقة الشرقية بالوقود مباشرة من بنغازي.

وأشارت مؤسسة النفط إلى أن مستودعات التخزين في طرابلس وبعض المناطق المحيطة بها والمناطق الجنوبية لازالت تعاني من نقص في الإمدادات؛ بسبب تردي الأوضاع الأمنية، حيث يتم تزويد مدينة طرابلس بالمحروقات من ميناء طرابلس مباشرة.

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