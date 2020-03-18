وزير الصحة يناشد المواطنين بالتقيد بقرار حظر التجول وقاية من كورونا

أخبار ليبيا24

ناشد وزير الصحة بالحكومة الليبية، الدكتور سعد عقوب، اليوم الأربعاء، المواطنين بالتقيد بقرار حظر التجول الصادر عن وزارة الداخلية.

وأفاد عقوب إن فرض حظر التجوال جاء استنادا إلى قرار وتوصيات اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا وتوصيات وزارة الصحة، وقد استند إلى قراءة عملية ومشاورات مع اللجان الاستشارية والخبراء في وزارة الصحة والوزارات والجهات الرسمية للوصول إلى أفضل طريقة لحماية المواطنين والسيطرة على منع تفشي الوباء.

وقال عقوب، “لقد حرصنا في وزارة الصحة على الشفافية التامة والحرص الشديد على اطلاع أبناء شعبنا والرأي العام بالتطورات والمستجدات التي تخص فيروس كورونا والحالات المشتبه بها والمشخصة لأننا في مركب واحد، ومصلحة الوطن هي الأساس والموجه لعملنا”.

وأضاف، أن “البقاء في بيوتكم والالتزام بالحظر واتباع التوصيات والتعليمات الصحية الصادرة عن المؤسسات الرسمية هو الطريق الوحيد المعتمد حاليا للنجاة من التداعيات الكارثية لانتشار الوباء لا سمح الله، وبخلافه سنتعرض إلى انتشار كبير للمرض بسبب الاختلاط وسرعة انتقاله من خلال التجمعات البشرية مثل الزيارات الاجتماعية والمناشط الثقافية والفنية والرياضية وغيرها”.

وأصدرت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء قرارًا بحظر التجول في جميع المناطق التابعة للحكومة الليبية، وذلك خلال الفترة من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة صباحًا.

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