مركز طبرق الطبي يسجل “إنجازا جديدا”

تشهد بلدية طبرق التي تتسع فروعها إلى الحدود مع الجارة مصر، استعدادات مكثفة وتوجهاً لقطاع الصحة تحسباً لتسلل فيروس كورونا، وكان آخر المنجزات على مستوى البلدية افتتاح قسم العناية الطبية والباطنية في مركز طبرق الطبي.

وقام المدير العام لمركز طبرق الطبي الدكتور فرج الجالي ورئيس المجلس التسييري للبلدية فرج أبو الخطابية بقص شريط الافتتاح للقسم بعد فصله عن قسم العناية الفائقة وتزويده بأحدث الأجهزة التشغيلية.

وتبلغ سعة القسم الجديد السريرية 14 سريراً مخصصة للرجال وللنساء، ويحتوي على صيدلية سريرية وغرفة عناية رجال وغرفة عناية نساء وغرفة للأطباء ومرافق أخرى.

يأتي افتتاح القسم في ظل ماتشهده بلدية طبرق الحدودية من استعدادات مكثفة ونظرة جادة لقطاع الصحة في مواجهة كل الاحتمالات لدخول فيروس كورونا ومقاومته والوقاية منه والحد من انتشاره.

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