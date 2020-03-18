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الإعلام الحربي: هذا ما فعلته مدفعية الجيش بقوات الوفاق والمرتزقة بعين زارة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكدت شعبة الإعلام الحربي للقيادة العامة للقوات المسلحة، الأربعاء، أن مدفعية الجيش الليبي استطاعت قتل عدد كبير من قيادات وعناصر تابعة لقوات الوفاق وتنظيم داعش ، مما ادى إنهيار تام في صفوف عناصرهم المتمركزة في محور عين زارة.

وخلال منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قالت الشعبة، إنه بعد رصد وحدات القوات المسلحة لمواقع مصادر القصف العشوائي الذي طال منازل المدنيين في المناطق الآمنة في طرابلس ، تحركت وحدات المدفعية واستهدافت تلك المواقع التي تآوي عدد كبير من المرتزقة والإرهابيين الفاريين من بنغازي.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • لم يحدث شئ ـ فقط إعلام ـ طاججكي ـ ………اعرف شن معناها وتخايله الطاججكي كيف شكله ـ تحت سير السلاح بالليبي ———————————————- وهو مربوط .
    – فقط إعلام مغاير للحقاءق وهذه أمور تخص االشأن الليبي والأمن العام ـ بعد وصول معلومات عن دخول قوات مصرية لشرق ليبيا من حدود إمساعد ـ وهروب الجناة الى جبال وكهوف البيضاء ـ

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