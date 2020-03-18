الإعلام الحربي: هذا ما فعلته مدفعية الجيش بقوات الوفاق والمرتزقة بعين زارة

أكدت شعبة الإعلام الحربي للقيادة العامة للقوات المسلحة، الأربعاء، أن مدفعية الجيش الليبي استطاعت قتل عدد كبير من قيادات وعناصر تابعة لقوات الوفاق وتنظيم داعش ، مما ادى إنهيار تام في صفوف عناصرهم المتمركزة في محور عين زارة.

وخلال منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قالت الشعبة، إنه بعد رصد وحدات القوات المسلحة لمواقع مصادر القصف العشوائي الذي طال منازل المدنيين في المناطق الآمنة في طرابلس ، تحركت وحدات المدفعية واستهدافت تلك المواقع التي تآوي عدد كبير من المرتزقة والإرهابيين الفاريين من بنغازي.