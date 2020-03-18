طقس ليبيا: توقعات الاحوال الجوية والامطار والحرارة ليومي الخميس والجمعة

توقع خبراء الارصاد في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا ليومي الخميس والجمعة أن تبقى سرعة الرياح نشطة إلى قوية على مناطق الشمال الغربي والجنوب الغربي ، وتشمل بنغازي يوم الخميس، بينما تكون معتدلة السرعة على باقي مناطق البلاد.

ووفقا للتقرير فلا تزال أحتمالية هطول أمطار خفيفة هذه الليلة أو صباح الخميس على مناطق الجنوب الغربي والجفره وغرب الخليج، قد تصحبها خلايا رعدية، وتبقى الفرصة مساء الخميس على مناطق الجنوب الغربي.

وفيما يلي تفاصيل الأجواء وحالة الطقس ليوم الخميس 19 مارس:

المنطقة الغربية:

لا تزال الاجواء شبة معتدلة والريح تخف سرعتها بإستثناء بعض مناطق جبل نفوسة وجهة سرت وابوقرين وتتحول لنشطية مع احتمال وارد لهطول أمطار خفيفة وعابرة جهة سرت، وسماء صافية مع شوية سحاب عابر.

المناطق الوسط والجنوب:

الاجواء متقلبة مع رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار ومناطق اجواء معتدلة وسماء مابين غائمة وصافية واحتمال وارد لهطول أمطار خفيفة جهة مرادة وزلة وسوكنة و غات .

المناطق الشرقية والجبل الاخضر:

سماء ما بين صافية ومغيمة، والرياح نشطة ببعض المناطق مع إنخفاض لدرجات الحرارة واحتمال وارد مع توقعات لأمطار خفيفة جهة اجدابيا وبعض مناطق في الجبل الاخضر.

درجات الحرارة المتوقعة بإذن الله :

المناطق الغربية مابين 17° – 24° درجة.

مناطق الوسط والجنوب مابين 22°- 33° درجة.

المناطق الشرقية والجبل مابين 10°- 22° درجة. والله أعلم.

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