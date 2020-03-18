هذه حقيقة مقتل زياد بلعم في قصف للجيش

أُصيب، اليوم الأربعاء، القيادي بمجلس شورى ثوار بنغازي التابع لتنظيم القاعدة والموجود ضمن صفوف قوات الوفاق، زياد بلعم، في قصف لمدفعية الجيش الليبي على تمركزات الوفاق بمحور عين زارة.

وترددت أنباء عن مقتل بلعم متأثرا بإصابته بعد نقله لتركيا للعلاج ، وهو ما نفاه رئيس مركز كويليام للأبحاث نعمان بن عثمان، في تغريدتين عبر حسابه الرسمي على تويتر، قائلا، إن إصابة بلعم قوية وخطيرة، موضحاً أن سيارته استُهدفت بقذيفة هاون في محور عين زارة، مضيفا أن بلعم تم نقله إلى خارج ليبيا للعلاج، دون الإفصاح عن وجهته.

كانت قد أكدت شعبة الإعلام الحربي للقيادة العامة للقوات المسلحة، الأربعاء، أن مدفعية الجيش الليبي استطاعت قتل عدد كبير من قيادات وعناصر تابعة لقوات الوفاق وتنظيم داعش ، مما ادى إنهيار تام في صفوف عناصرهم المتمركزة في محور عين زارة.

وخلال منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قالت الشعبة، إنه بعد رصد وحدات القوات المسلحة لمواقع مصادر القصف العشوائي الذي طال منازل المدنيين في المناطق الآمنة في طرابلس ، تحركت وحدات المدفعية واستهدافت تلك المواقع التي تآوي عدد كبير من المرتزقة والإرهابيين الفاريين من بنغازي.