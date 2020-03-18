الحكومة الموقتة تستعد لـ«النقص المحتمل» في السلع مع اقتراب شهر رمضان

اتفقت وزارة الشؤون الاجتماعية مع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بالحكومة الموقتة، على التعاون والتنسيق لمواجهة النقص المحتمل في بعض السلع المستوردة من دول الجوار خاصة في ضوء اقتراب شهر رمضان.

جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة الشؤون الاجتماعية، رئيس لجنة الأزمة والطوارئ بالحكومة الموقتة، الدكتورة فتحية علي حامد، الأربعاء، بمقر الوزارة في بنغازي، مع وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية، الدكتور حسن الزيداني، وذلك حسب بيان لوزارة الشؤون الاجتماعية.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى ضرورة توعية المواطنين وحثهم على الزراعة المنزلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

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