مؤسسة النفط: خسائر الإقفال قاربت 3.5 مليار دولار..وعلى أجهزة الدولة تقليل المصاريف

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط، أنها مازالت قادرة على توفير كميات كافية من المحروقات وتوزيعها على كافة الليبيين في جميع أنحاء ليبيا بما فيها المناطق الشرقية؛ مضيفة: “تقوم المؤسسة بإرسال عشرات الآلاف من الأطنان من المحروقات كلّ أسبوع إلى المنطقة الشرقية”

ودعت المؤسسة المسؤولين عن الإقفال إلى إلى فتح الحقول، ودعت أجهزة الدولة إلى المحافظة على ما تبقّى من احتياطيات مالية وتقليل مصاريفهم، ونوهت إلى أن مستودعات التخزين في طرابلس وبعض المناطق المحيطة بها والمناطق الجنوبية تعاني من نقص في الإمدادات بسبب تردي الأوضاع الأمنية، حيث يتم تزويد مدينة طرابلس بالمحروقات من ميناء طرابلس مباشرة.

وأضافت المؤسسة الوطنية للنفط، أن انتاج النفط والغاز في تراجع كبير، موضحة أنه بلغ الإنتاج 91,221 برميل في اليوم بحلول يوم الثلاثاء، وخسائر مالية تجاوزت 3,366,687,237 دولار أمريكي منذ 17 يناير الماضي، وفق منشور عبر الصفحة الرسمية للمؤسسة على موقع التواصل فيس بوك.

وأكمل البيان: “تقوم المؤسسة الوطنية للنفط بتفريغ ناقلة بنزين الأربعاء 18 مارس في ميناء بنغازي، فيما يُتوقع وصول ناقلة محملة بالديزل إلى الميناء غدا. كما تقوم المؤسسةّ بتزويد مدينة طبرق وبقية المنطقة الشرقية بالوقود مباشرة من بنغازي”