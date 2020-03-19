لجنة الأزمة تدرس تشكيل لجنة دولية لمراجعة حسابات المصرف المركزي

بحثت لجنة الأزمة المكونة من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق “فائز السراج” ورئيس مجلس الدولة “خالد المشري” ورئيس مجلس النواب الموازي “حمودة سيالة”، ووزير داخلية الوفاق “فتحي باشاغا”، ومحافظ المصرف المركزي طرابلس “الصديق الكبير”، ورئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك”، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية “سليمان الشنطي”، الأربعاء، تطورات الموقف العسكري، وخطط تعزيز الأمن في العاصمة طرابلس ومحيطها.

وبحسب منشور عبر صفحة المكتب الإعلامي لمجلس الدولة “ناقش الحاضرون تشكيل لجنة فنية من المؤسسات الدولية المختصة وتحت إشراف الأمم المتحدة، لمراجعة واردات ومصروفات المصرف المركزي في كل من طرابلس والبيضاء”

وتابعت اللجنة سير العمل في اللجان المشكلة للتصدي لوباء كورونا وآليات التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، والإجراءات المتخذة لتحسين أداء قطاع الخدمات، وفق المنشور.