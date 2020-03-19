الرئاسي يدعو المجتمع الدولي لدعمه في التصدي لـ كورونا وفتح حقول النفط

رحب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، بالدعوة التي وجهتها بعض الدول والمنظمات لوقف الأعمال العسكرية للسماح للسلطات المحلية بالتصدي لجائحة كورونا.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، من خلال منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل فيس بوك، صباح الخميس، دعا المجلس المجتمع الدولي لدعم جهوده في التصدي لـ “كورونا”، مشيرا إلى التزامه بقرار مجلس الأمن رقم 2510 المعزز لنتائج مؤتمر برلين، مؤكداً على حرصه على وقف إطلاق النار، مع الاحتفاظ بحق الرد.

وأكد المجلس، في بيانه، على ضرورة إعادة فتح حقول النفط واستئناف التصدير تحت إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، كونه مصدر الدخل الوحيد للشعب الليبي، وأنه السبيل الوحيد لضمان توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.