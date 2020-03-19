عقوب: حظر التجول لأجل سلامتكم والالتزام به ضرورة

‫وجّه وزير الصحة بالحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب، رسالة إلى المواطنين في أول أيام حظر التجوال، ضمن الإجراءات الاحترازية في مجابهة فيروس كورونا ومنع تسلل الفيروس للبلاد.

وأوضح عقوب: “اليوم يمثل أول أيام فرض حظر التجوال في ليبيا، استنادا إلى قرار وتوصيات اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا وتوصيات وزارة الصحة”.

وبيّن وزير الصحة في الحكومة الليبية، أن “قرار حظر التجوال استند إلى قراءة عملية ومشارورات مع اللجان الاستشارية والخبراء في وزارة الصحة والوزارات والجهات الرسمية للوصول إلى أفضل طريقة لحمايتكم والسيطرة على منع تفشي مرض كورونا المستجد”.

وأضاف وزير الصحة، بقوله: “لقد حرصنا في وزارة الصحة على الشفافية التامة والحرص الشديد على اطلاع أبناء شعبنا والرأي العام بالتطورات والمستجدات التي تخص فيروس كورونا والحالات المشتبه بها والمشخصة لأننا في مركب واحد، ومصلحة الوطن هي الأساس والموجه لعملنا”.

وشدد عقوب على أن “البقاء في بيوتكم والالتزام بالحظر واتباع التوصيات والتعليمات الصحية الصادرة عن المؤسسات الرسمية هو الطريق الوحيد المعتمد حاليا للنجاة من التداعيات الكارثية”.

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