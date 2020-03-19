مستشفى الثورة في مدينة البيضاء يرفع حالة الطوارئ ويمنع الزيارات

أفاد مدير عام مستشفى الثورة بمدينة البيضاء، إن رفع حالة الطوارئ بالمستشفى، ومنع الزيارات لأقسامه، تهدف إلى منع الإزدحام داخل المستشفى، ولمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأوضح مدير المستشفى، إن رفع حالة الطوارئ، تأتي بناءا على توجيهات وزير الصحة في الحكومة الليبية، لمحاولة فرض حالة الحجر الصحي، ومنع انتشار لأي أوبئة.

وأشار مدير مستشفى الثورة في مدينة البيضاء، إلى المنشور الثاني، حول قرار وزير الداخلية في الحكومة الليبية، بحظر التجول، إن الغرض منه إخطار جميع العاملين في المستشفى، باستثنائهم من القرار، لطبيعة العمل المكلفين به، مضيفا أن إدارة المستشفى ستصدر تصاريح لجميع العاملين، لتمكنهم بالتنقل بحرية في فترة حظر التجول، من وإلى المستشفى.

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