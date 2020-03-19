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الصحة الليبية تصدر قرار حول تنظيم التصريحات الخاصة بملف كورونا

تم النشر منذُ 50 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طالب مدير عام إدارةر الشؤون الإدارية والخدمات في وزارة الصحة بالحكومة الليبية، مدراء المستشفيات التعليمية والقروية، من مدراء الخدمات الصحية بالبلديات ومدراء المراكز الطبية والجهات التابعة لها، بعدم الظهور إعلاميا والتصريح حول مستجدات ملف مكافحة فيروس كورونا.

وأشار القرار الذي أصدرته وزارة الصحة، إن الظهور الإعلامي على القنوات المرئية والمسموعة وشبكات التواصل الاجتماعي، يجب أن تكون عن طريق الوزير أو الناطق الرسمي باللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا.

وأوضحت وزارة الصحة في الحكومة الليبية، إن الظهور الإعلامي المسموح بهِ يقتصر فقط على التوعية والتثقيف الطبي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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