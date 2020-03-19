الرئاسي يرحب بالدعوة الدولية لوقف الأعمال العدائية في ليبيا للتصدي لوباء كورونا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعرب المجلس الرئاسي، عن تقديره الكامل للدول والمنظمات التي أبدت اهتمامها وحرصها على تجنيب ليبيا المزيد من المآسي بدعوتهم لإعلان الوقف الإنساني الفوري للأعمال العدائية وذلك للسماح للسلطات المحلية بالتصدي لوباء كورونا المستجد ووقف النقل المستمر للمعدات العسكرية.

ورحب المجلس في بيان له اليوم الخميس، بهذه الدعوة الإنسانية والقبول بكل مسعى يحمي المواطنين وجميع المقيمين على أرض ليبيا من هذه الجائحة، مؤكدا حرصه على مصالح جميع الليبيين أينما تواجدوا.

وأعلن المجلس، أنه يعمل من خلال وزارة الصحة على تنفيذ الإجراءات الوقائية والعلاجية والتوعوية المتخذة في جميع أنحاء البلاد دون استثناء، مشيرا إلى أن ذلك من واجبه الوطني، وفق نص البيان.

ودعا المجلس، المجتمع الدولي إلى دعم جهوده في التصدي لهذه الجائحة، مجددا التزامهم بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2510) لسنة 2020، الذي يعزز نتائج مؤتمر برلين، وينص على جملة من المقررات من بينها وقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين.

وأكد المجلس، على استمرار حرصه على وقف إطلاق النار، ولكن شدد على الاحتفاظ بحقه في الرد على الاعتداءات اليومية والتي يتعرض لها المدنيين والمرافق والمنشآت المدنية في إطار الدفاع المشروع عن النفس.

وقال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني: إنه “من باب أولى مخاطبة المعتدي بشكل مباشر للكف عن انتهاكاته وجرائمه”، بحسب ما ذكر البيان.

وكانت سفارات الجزائر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وبريطانيا وأمريكا وبعثة الاتحاد الأوروبي وحكومتي تونس والإمارات، قد دعت جميع أطراف الصراع الليبي إلى إعلان وقف فوري وإنساني للقتال، ووقف النقل المستمرّ لجميع المعدات العسكرية والأفراد العسكريين إلى البلاد للسماح للسلطات المحلية بالاستجابة لتحدّي الصحة العامة الذي يشكله فايروس كورونا المستجدّ.

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