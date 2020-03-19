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صحة الوفاق» تعلن إجراءات دعم البلديات لمواجهة «كورونا»

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق إجراءات تقديم الدعم للبلديات لتنفيذ خطة الاستجابة الوطنية لمواجهة خطر انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

جاء ذلك خلال اجتماع وكيل الوزارة محمد هيثم عيسى مع رؤساء المجالس البلدية الخاضعة لسلطة حكومة الوفاق ظهر الأربعاء، حسب الصفحة الرسمية لوزارة الصحة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ووفقًا للإجراءات التي سيجري اتخاذها فإن وزارة الصحة ستعمل بالتنسيق مع مسؤولي البلديات لتطبيق إجراءات العزل والحجر الصحي للحالات المؤكدة أو التي يشتبه بإصابتها بالفيروس في 6مناطق جاري تجهيز مقرات العزل والحجر الصحي فيها.

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وتتضمن الإجراءات إمداد البلديات بسيارات إسعاف خاصة بالعزل الصحي، وتشكيل فرق داخل كل بلدية، ودعم البلديات باحتياجاتها لتنفيذ الإجراءات الوقائية وإجراءات الجهوزية.

يشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذًا لتوصيات رئيس المجلس الرئاسي«فائز السرّاج» بالشروع في تقديم الدعم للبلديات بعد إعلانه حالة الطوارئ والتعبئة لمواجهة خطر انتشار الوباء.

ولم تسجل البلاد إصابات مؤكدة بالفيروس الذي صنفتة منظمة الصحة العالمية «جائحة عالمية»، حسب تأكيدات صادرة عن المركز الوطني للأمراض.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • ” الحمروش: الصحة في ليبيا تكتمت على فيروس كورونا
    متابعات – بوابة إفريقيا الإخبارية | 14 March, 2020 ” … وكان تعليقى على ما تفظلت بهِ الدكتورة فاطمة كالآتى:
    “توحيد الجهود والعمل في إطار موحد لوزارتي الصحة في الشرق والغرب، تشكيل لجنة مركزية من الحكومة ومن أصحاب القرار لاتخاذ جملة من القرارات العاجلة” والتي تتمثل في “فرض استخدام المطهر أو الماء والصابون لغسل اليدين، إضافة إلى استخدام جهاز كشف الحرارة في مداخل كل العيادات والمستشفيات والأسواق والأماكن العامة، وكذلك المعابر البرية والبحرية والمطارات، إضافةً إلى منع السفر من وإلى الدول الموبوءة حتى إشعارٍ آخر” … نعم دكتورة فاطمة فهذا التى تتحدثين عنه كله كلام جميل ومنطقى ، ولكن ليس فى الحالة الليبية ، الغائبة فيها المصدقية والشفافية ، فوازرتى الصحة سوى فى شرق البلاد او فى غربها ، لا واعز دينى لديهم ، وليس لديهم اخلاق المهنة كاأطباء ، المهم كما سيبقون فى هذه الكراسى ، وان كانت لديهم ذرة من الوطنية والواعز الدينى وذرة من اخلاق المهنة ، ما الذى يمنع ان يذهب إحداهما الى الآخر ، سوى الذهاب الى بنغازى او الحضور الى طرابلس ، فالآمر جد خطير ، لأنه وباء عالمى ( فر من الطاعون(عفاكم الله) فرارك من الاسد) ، فالجميع يخفى الشفافية والحقيقة وينافق الشعب الليبى ، لسببن الكراسى وعدم فتح جبهة كورونا فيروس ، لأنها ( آى هذه الجبهة ) وابل غضب من الشعب الليبى ربما يؤدى الى خروج الشعب الليبى عن بكرة ابيه الى الشارع ، لأن هذا الآمر يمس الجميع … اما بخصوص الدكتور النجار، رئيس المركز الوطنى لمكافحة الامراض ، الذى يخرج بين الفينة والآخرى ، لم تسجل اى حالة فى ليبيا لهذا الفيروس حتى لم يقول ماشاء الله على ذلك وربى يحفظ البلاد والعباد … أما بخصوص ما تفضلت بهِ الدكتورة فاطمة إلى استخدام جهاز كشف الحرارة في مداخل كل العيادات والمستشفيات والأسواق والأماكن العامة، وكذلك المعابر البرية والبحرية والمطارات، إضافةً إلى منع السفر من وإلى الدول الموبوءة حتى إشعارٍ آخ… فالجهاز الكاشف للحرارة فهذا لا يغنى ولا يسمن من جوع ، فالحامل للفيروس قريباً لا تظهر عليهِ اعراض توحى بانه حامل للفيروس ربمِا يزيد عن الثلاتة اسابيع ، لأن جهاز مناعة الجسم يبدأ المعركة مع هذا الجسم الغريب الذى دخل الحسم ، إ ما ان ينتصر عليه او ربما ىتعرف عليه على انه إمن جزيئات الجسم وخلاياه ، وبالتالى يبداء الفيروس مهامهِ ، اما بخصوص منع السفر من وإلى الدول الموبوءة حتى إشعارٍ آخ ، فهذا من سابع المستحيلات فهذا قادم من مصر الشقيقة وهذا قادم من تونس او الحزائر الجارتين والعشيقتين وهذا قادم من تركيا حبيبة المجلس الرئاسى، ولا يهم الواعز الوطنى والدينى فى مثل هذه الحالات … اما بخصوص الدكتور النجار بان ليبيا ليس لديها القدرة على التصدى لهذا الفيروس بعدما كان يتكلم لا توجد لدينا حالات ، فهذا هو الواقع المر ، لآن ليبيا خالية حتى من جرعة الانسولين وادوية الامراض المزمنة ، وحتى جبال القمامة فى طرابلس لم يستطيع أحد وضع حل لها ، فما بالك بكورونا فيروس الغير معروف حتى الآن التركيبة الجينية له.
    اما بخصوص تلك المعقامات وما هو مكتوب عليها بانها تقتل ما نسبته (99.9%) من البكتيريا والفيروسات فهذه جميعها علامات تجارية فقط لاغير القصد منها التجارة والربح من تلك الشركات .
    وعلى الشعب الليبى الإلتزام بالحجر الصحى بالمنازل فقط لا غير.
    حفظ الله ليبيا وشعبها من كل سوء او مكروه

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