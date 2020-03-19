صحة الوفاق» تعلن إجراءات دعم البلديات لمواجهة «كورونا»

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق إجراءات تقديم الدعم للبلديات لتنفيذ خطة الاستجابة الوطنية لمواجهة خطر انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

جاء ذلك خلال اجتماع وكيل الوزارة محمد هيثم عيسى مع رؤساء المجالس البلدية الخاضعة لسلطة حكومة الوفاق ظهر الأربعاء، حسب الصفحة الرسمية لوزارة الصحة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ووفقًا للإجراءات التي سيجري اتخاذها فإن وزارة الصحة ستعمل بالتنسيق مع مسؤولي البلديات لتطبيق إجراءات العزل والحجر الصحي للحالات المؤكدة أو التي يشتبه بإصابتها بالفيروس في 6مناطق جاري تجهيز مقرات العزل والحجر الصحي فيها.

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وتتضمن الإجراءات إمداد البلديات بسيارات إسعاف خاصة بالعزل الصحي، وتشكيل فرق داخل كل بلدية، ودعم البلديات باحتياجاتها لتنفيذ الإجراءات الوقائية وإجراءات الجهوزية.

يشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذًا لتوصيات رئيس المجلس الرئاسي«فائز السرّاج» بالشروع في تقديم الدعم للبلديات بعد إعلانه حالة الطوارئ والتعبئة لمواجهة خطر انتشار الوباء.

ولم تسجل البلاد إصابات مؤكدة بالفيروس الذي صنفتة منظمة الصحة العالمية «جائحة عالمية»، حسب تأكيدات صادرة عن المركز الوطني للأمراض.

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