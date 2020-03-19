بعد إصابته في عين زارة … نقل الإرهابي زياد بلعم للعلاج بتركيا

العنوان_طرابلس

تعرّض القيادي الإرهابي في صفوف الجماعات المسلحة المدعومة من حكومة الوفاق، زياد بلعم، إلى إصابة خطيرة جراء استهداف مدفعي دقيق لقوات الجيش الوطني لتجمع مسلح في محور عين زارة جنوبي العاصمة طرابلس، وفق ما ذكره مصدر مطلع.

وقال المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه، إن المتطرف زياد بلعم واسمه الحقيقي “فريد محمد أمحمد بلعم” تعرض لإصابة خطيرة على مستوى البطن تسببت في ضرر بالغ في إحدى كُليتيه، إضافة إلى إصابة حادة أدت إلى بتر رجله اليمنى.

وأظهرت صور، لشخص قيل إنه “بلعم” محمولًا على حمّالة إسعاف طبية إثر تعرضه للإصابة.

وتابع المصدر، أن بلعم نُقل، بعد إسعافه إلى مصحة الجسر في طرابلس، إلى تركيا ظهر يوم الأربعاء عبر إسعاف طائر لاستكمال العلاج بمستشفى (مديكانا افجلار) بمدينة إسطنبول.

ويعد بلعم أحد أبرز رموز الإرهاب في ليبيا منذ العام 2011، حيث قاد عدة مجموعات من بينها “كتيبة عمر المختار” ثم ” كتيبة سرايا مالك” التابعة لتنظيم الشريعة ثم كان أحد قياديي “مجلس شورى ثوار بنغازي الإرهابي”.