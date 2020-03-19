ارتفاع أعداد قتلى المرتزقة السوريين في ليبيا لـ129

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، ارتفاع أعداد القتلى في صفوف الفصائل السورية الموالية لتركيا في ليبيا.

وقال المرصد في تقرير، إن عدد القتلى جراء العمليات العسكرية في ليبيا ارتفع إلى 129 مرتزقا من فصائل “لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه”.

وأضاف التقرير، نقلا عن مصادر، أن القتلى قضوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، والرملة قرب مطار طرابلس، ومشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.

وذكر أن تركيا عمدت إلى تخفيض رواتب المقاتلين السوريين الذين جرى تجنيدهم وإرسالهم للقتال في ليبيا، بعد أن فاق تعداد المجندين الحد الذي وضعته تركيا وهو 6000 مقاتل.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب أردوغان، بإرسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة طرابلس، لدعم حكومة الوفاق .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24