تواصل اجتماعات العليا للقطاعات المتعددة لمجابهة انتشار الكورونا

عقد مساء أمس الأربعاء، الاجتماع الثاني للجنة القطاعات المتعددة المشكلة من قبل المجلس الرئاسي، برئاسة وزير الصحة المفوض احميد عمر رئيس لجنة القطاعات المتعددة، وبحضور وكيل وزارة الداخلية خالد مازن، ومدير عام المركز الليبي لمكافحة الأمراض.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة آلية عمل فرق العمل التي شكلتها اللجنة لمجابهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، حيث كان المجلس الرئاسي قد شكل لجنة متعددة القطاعات برئاسة وزير الصحة لمجابهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد.