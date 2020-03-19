«الطب الميداني»: وفاة 4 فتيات وإصابة 5 أخريات جراء سقوط قذائف عشوائية على عين زارة

أعلن مركز الطب الميداني والدعم في طرابلس وفاة أربع فتيات وإصابة خمس أخريات في سقوط قذائف عشوائية على منطقة عين زارة أمس الأربعاء.

وتراوحت أعمار الضحايا بين 11 و25 عاما، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

وذكر البيان أن المتوفيات هن خولة ناجي الرقيعي، وحنين ناجي الرقيعي، وهبة علي النعمي، وهديل العماري النعمي، بينما المصابات هن صفاء صالح النعمي، وأسماء محمد المشري، وهويدة العماري النعمي، وهنادي العماري النعمي، ومروة صالح النعمي، وتتفاوت جروحهم بين المتوسطة والخطيرة، كما أن حالتين منهما محجوزتان في العناية المركزة وغرفة العمليات.

وحولت الجثامين إلى دار الرحمة بمركز طرابلس الطبي، بينما تتلقى المصابات العلاج في مصحة قدور.

وكان الناطق باسم وزارة الصحة بحكومة الوفاق، أمين الهاشمي، أعلن أمس الأربعاء، مقتل ثلاثة أطفال من عائلة واحدة بمنطقة عين زارة جراء سقوط القذائف، فيما تحدث عدد من السكان لـ«بوابة الوسط» عن سماعهم قصف شديد بالمنطقة.

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