«داخلية الوفاق» تقرر ضبط من يخفي السلع التموينية أو المواد الطبية

أصدر وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا، اليوم الخميس، قرارا بضبط كل من يقوم بإخفاء أي سلع تمونية أساسية أو مواد طبية تستعمل للحد من إنتشار فايروس «كورونا» المستجد لغرض المضاربة بها ورفع أسعارها.

جاء ذلك في كتاب رسمي وجهه وزير الداخلية المفوض إلى عدد من المسؤولين والقيادات الأمنية، نشرته الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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ونبه باشاغا إلى «تقارير بقيام بعض تجار الحروب والأزمات برفع أسعار المواد الغذائية الأساسية والمستلزمات الطبية بقصد احتكارها والإتجار بها وزيادة أسعارها.

ومع استمرار الجهود الطبية والخدمية لاحتواء أزمة «كورونا»، لم تسجل البلاد إصابات مؤكدة بالفيروس الذي صنفتة منظمة الصحة العالمية «جائحة عالمية»، حسب تأكيدات صادرة عن المركز الوطني للأمراض.

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