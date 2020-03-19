امغيب: الجيش قادر على مساندة المجتمع المدني في التصدي لفيروس كورونا

ليبيا – قال عضو مجلس النواب سعيد أمغيب إن الجيش في الخطوات الأخيرة من تحرير العاصمة طرابلس من المليشيات الإرهابية ولن يتراجع عن ذلك بسبب انتشار فيروس كورونا،مؤكداً أن التقارير في بلاده تشير إلى خلو المدن الليبية من الفيروس القاتل حتى الآن.

إمغيب وفي تصريح لموقع “ميديا 24” أمس الأربعاء أوضح أن وجود حكومة الوفاق ورئيسها فائز السراج في ليبيا أخطر من فيروس كورونا وأن الجيش لديه القدرة على مواصلة دوره في محاربة الإرهاب والعمل على مساندة المجتمع المدني في التصدي للوباء.

وحذر من استغلال مليشيات الوفاق الوضع الراهن وفكرة انتشار فيروس كورونا في إعادة تجهيز المليشيات مرة أخرى،مؤكدا أن حكومة الوفاق لم تحقق أي إنجاز يحمي المواطن وفشلت في الملفات الاجتماعية والسياسية.

عضو مجلس النواب أشار إلى أن القيادة العامة اصدرت قرار بدعم كل الوسائل التي تسعى لحماية الوطن والمواطن والجيش قادر على ارجاع الليبيين إلى بلادهم بعد أن تخلت عنهم حكومة السراج،لافتاً إلى أن الجيش يستطيع أن يساند الجميع ويحافظ على الهدنة ويرد على الخروقات التي تأتي من المليشيات المسلحة.

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