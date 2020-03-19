حالة الطقس اليوم الخميس (19 مارس)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية طقسًا متقلبًا مصحوبًا برياح شرقية الى جنوبية شرقية نشطة إلى قوية غدا الجمعة تتراوح سرعتها بين 40 و60 كم/ساعة خاصة على مناطق الشمال الغربي، تؤدي إلى اثارة الأتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية نتيجة تأتيرالمنخفض الجوي الصحراوى.

وأشارت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، إلى هطول أمطار خفيفة متفرقة على مناطق +الخليج وسهل بنغازي وبعض مناطق الجنوب الغربي، وتكون على أغلب مناطق شمال وجنوب غرب البلاد يوم السبت قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقع تسجيلها اليوم على أغلب مناطق الشمال بين 18 و24 درجة مئوية، ولا تتجاوز اليوم 17 درجة مئوية على مناطق الجبل الاخضر ، بينما تكون على مناطق الوسط والجنوب الغربي بين 26 و32 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا غدا على أغلب مناطق الجنوب، حسب النشرة الجوية.



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